Galatasaray'da Osimhen'i üzen olayı açıkladı: Neden sevinmediği ortaya çıktı

Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray’da Victor Osimhen’in buruk gol sevinci sosyal medyada gündem olmuştu.

Oyuncunun tavırları dikkat çekerken Asist Analiz Youtube kanalında Sinan Yılmaz yaşananları değerlendirdi.

"TARAFTARLAR ICARDI’YI GÖRÜNCE COŞTU AMA OSIMHEN SAKATLANDI”

Maçta yaşanan bir pozisyonu anlatan Sinan Yılmaz, "Osimhen'in ilk yarıda bir pozisyonda bacağı çekti. Bacağını tutarken Icardi ısınmaya gitti ve taraftarlar da Icardi'nin ısındığını görünce coştu ama bir yandan Osimhen sakatlandı” sözlerini sarf etti.

Sinan Yılmaz'dan Osimhen iddiası

“BU TUTUM OSIMHEN’İ ÜZMÜŞ OLABİLİR”

Osimhen’in bu duruma kırılmış olabileceğini aktaran Sinan Yılmaz, "Kötü bir şeyin sonucunda Icardi oyuna girmek için ısınmaya başladı. Taraftarlar onu düşünemedi. Bu tutum Osimhen'i biraz üzmüş olabilir” ifadelerini kullandı.