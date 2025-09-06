Galatasaray'da Osimhen'i üzen olayı açıkladı: Neden sevinmediği ortaya çıktı

Galatasaray'da Osimhen'i üzen olayı açıkladı: Neden sevinmediği ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçına dair konuşan Sinan Yılmaz, Osimhen'in üzüldüğü olayı anlattı.

Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray’da Victor Osimhen’in buruk gol sevinci sosyal medyada gündem olmuştu.

Oyuncunun tavırları dikkat çekerken Asist Analiz Youtube kanalında Sinan Yılmaz yaşananları değerlendirdi.

"TARAFTARLAR ICARDI’YI GÖRÜNCE COŞTU AMA OSIMHEN SAKATLANDI”

Maçta yaşanan bir pozisyonu anlatan Sinan Yılmaz, "Osimhen'in ilk yarıda bir pozisyonda bacağı çekti. Bacağını tutarken Icardi ısınmaya gitti ve taraftarlar da Icardi'nin ısındığını görünce coştu ama bir yandan Osimhen sakatlandı” sözlerini sarf etti.

lfkgbmfbfgb.jpg
Sinan Yılmaz'dan Osimhen iddiası

“BU TUTUM OSIMHEN’İ ÜZMÜŞ OLABİLİR”

Osimhen’in bu duruma kırılmış olabileceğini aktaran Sinan Yılmaz, "Kötü bir şeyin sonucunda Icardi oyuna girmek için ısınmaya başladı. Taraftarlar onu düşünemedi. Bu tutum Osimhen'i biraz üzmüş olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Galatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandı
Galatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandı
Ali Koç'u ikna etti: Teknik direktör adayı belli oldu
Ali Koç'u ikna etti: Teknik direktör adayı belli oldu