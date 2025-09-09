Galatasaray'da Osimhen alarmı: Durumu belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle endişe yarattı.

Galatasaray'da Osimhen'in durumu netlik kazandı. Nijerya Milli takımında sakatlanan Osimhen Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında karşılaşmanın ilk yarısında ayak bileğine aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki golcü, kaval kemiğinde oluşan morluk ve şiddetli ağrılar nedeniyle sahayı terk etti.

osimhen.webp
Osimhen sahayı acı içinde terk etti

Sakatlık haberinin ardından Galatasaray yönetimi, Osimhen’in tedavisini hızlandırmak amacıyla Nijerya’ya özel bir uçak gönderdi. Tecrübeli oyuncu gece saatlerinde İstanbul’a iniş yaptı ve ayağındaki ağrılar nedeniyle hemen MR’a alındı.

EYÜPSPOR MAÇINDA KESİN YOK

Yapılan ilk kontrollerin ardından Osimhen’in Süper Lig’de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyeceği açıklandı. Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak kritik mücadelede ise sahada olup olmayacağı, bugün çıkacak detaylı tetkik sonuçlarına göre netlik kazanacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, dünü izinli geçirirken bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in yokluğunda hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor.

Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmezken, kulüp doktorlarının raporuna göre Osimhen’in Frankfurt maçında riske edilip edilmeyeceği netleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

