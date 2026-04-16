"Galatasaray'da latin dansı bitti": 5 futbolcuyu gönderecekler

Şampiyonluğa oynayan Galatasaray, ligde liderliğini sürdürürken, gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.

Galatasaray'a Osimhen'den güzel haber: En kritik anda açıklandı

Sarı kırmızılı takımda sezon sonuyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"AFRİKA HALK OYUNLARI BAŞLIYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Spor Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Çelikler, "Galatasaray'da latin dansı bitti. Afrika halk oyunları dönemi başlıyor" dedi.

"OSIMHEN'İN TAKIMI KURULUYOR"

Çelikler, şöyle devam etti:



"Galatasaray’da latin dansı bitti, Afrika halk oyunları dönemi başlıyor. Osimhen’in takımı kuruluyor. O yüzden de Icardi ile bozulduğu günden beri Okan Buruk Latinleri kaybetti.

Lemina Latin değil ama bu ekipten. Lemina, Torreira, Icardi, Davinson Sanchez, Aspirilla. Bu ekip sene sonu ayrılır. Osimhen’in istediği futbolcular transfer edilir."