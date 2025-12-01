Galatasaray'da İsrail tepkisi: Apar topar sildiler

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle boykot listesinde yer alan Coca-Cola'nın Galatasaray'ın sponsorlar listesinde yer alması tepki çekti. Taraftarların eleştirileri sonrası geri adım atan Galatasaray yönetimi apar topar Coca-Cola'yı sildi.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’ın içecek firması Coca-Cola ile sponsorluk anlaşması imzalaması ortalığı karıştırdı.

COCA-COLA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILDI

Sarı-kırmızılılardan anlaşmaya dair resmi bir açıklama gelmezken antrenman şortlarında ve resmi internet sitesinde yer alan sponsorlar kısmında Coco-Cola’nın yer alması taraftarların dikkatinden kaçmadı.

ANLAŞMA TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım uygulaması nedeniyle boykot listesinde yer alan Coca-Cola ile sessiz sedasız sponsorluk anlaşması yapılması camiada büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

YÖNETİM GERİ ADIM ATTI

Taraftarlardan yükselen tepkiler sonrası Galatasaray yönetimi geri attı. Firmanın logosunun sitede yer alan sponsorlar kısmından kaldırıldığı görüldü. Ayrıca antrenman şortlarında yer alan Coca-Cola logosu da kaldırıldı.

