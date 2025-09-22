Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşayan futbolcuyu açıkladı: Okan Buruk'a surat yaptı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u konuk edecek. Rams Park’taki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Eintracht Frankfurt hezimeti sonrası kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı’yı ilk 11’de kullanacak.

Futbol Arena Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananları açıkladı. Küçük, Okan Buruk’un Frankfurt maçı kararının oyuncuda hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Ali Naci Küçük’ün sözleri şu şekilde:

"Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın 2. kaptanı. En değerli yerli futbolculardan biri bence. Okan Buruk da maçtan önce Abdülkerim'le konuşmuş, neden bu tercihi yaptığını anlatmış.

Frankfurt çok koşuyor, çok fazla geri dönmen lazım ve burada sıkıntı yaşayabiliriz. Sen de biz de. Taktik antrenmandan önce Okan Buruk, Abdülkerim'i yedek bırakacağını kendisine söylemiş.

Tabii ki Abdülkerim morali bozuk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında yedek kaldığı için biraz surat da yapmış. Lider bir oyuncu, oynamak ister, sahada olmak ister. Okan Buruk böyle şeyleri tolere eden bir teknik adam. O yüzden de bence başarılı. Abdülkerim de muhtemelen Konya maçında ilk 11'de olacak zaten."