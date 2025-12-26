Galatasaray'ın kadınları namağlup şampiyon oldu: Süper Lig'de yenmedik takım bırakmadı

Ankara'da yapılan Spor Toto Kadınlar Süper Lig'de şampiyon belli oldu.

GALATASARAY NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Süper Lig maçlarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''26 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da yapılan Spor Toto Süper Lig Kadınlar Süper Lig müsabakalarında tüm rakiplerini yenen Galatasaray Kadın Judo Takımımız namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda takımımız sırasıyla Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü 5-0, Ankara EGO Spor Kulübü’nü 5-0, Bursa Osmangazi Spor Kulübü’nü 4-1, Bahçelievler Spor Kulübü’nü 5-0, yarı finalde Kocaeli BŞB Kağıtspor Kulübü’nü 3-2 ve finalde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup etti. Galatasaray Kadın Judo Takımımız karşılaşmalar sonunda ayrıca Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyon sporcularımızı ve antrenörümüz Ercan Çakıroğlu’nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.''