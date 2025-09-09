Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor: 20 dakikalık sunum

Galatasaray'da gözler Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Gündemde ise finansal raporlar ve mağazacılık sunumu var.

Galatasaray Kulübü’nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, 10 Eylül Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı camianın en yüksek istişare organı olan divan kurulu, kulübün mali ve idari gündemini masaya yatıracak.

Toplantının ana gündem maddesi, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ait yıllık finansal raporunun sunumu olacak. Kulüp yönetimi, bu raporla birlikte gelir-gider dengesi, borç durumu ve yatırım planları hakkında üyeleri bilgilendirecek.

20 DAKİKALIK SUNUM

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. tarafından yapılacak 20 dakikalık sunumda ise kulübün ticari faaliyetleri, ürün satışları ve marka stratejileri ele alınacak. Bu bölümde, lisanslı ürün gelirleri ve yeni sezon planlamaları hakkında detaylar paylaşılması bekleniyor.

Sunumların ardından divan üyeleri, raporlar hakkında görüşlerini dile getirecek. Katılımcılara kulübü ilgilendiren güncel konularla ilgili söz hakkı tanınacak ve öneriler değerlendirilecek.

EKİM AYINA HAZIRLIK

Bu toplantı, ekim ayında yapılacak yıllık genel kurul öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıyor. Kulüp tüzüğüne göre bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali raporlar ve denetim kurulu raporları ekim ayındaki toplantıda sunulacak.

