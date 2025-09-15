Galatasaray'da Davinson Sanchez tehlikesi

Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray savunma hattında kritik bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'da Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında sol ayağında bandajla sahaya çıkan Davinson Sanchez, aynı bölgeden aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kolombiyalı stoperin Frankfurt karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

BUZ TEDAVİSİ UYGULANDI

Sakatlığı nedeniyle 69. dakikada oyundan alınan Sanchez’e yedek kulübesinde buz tedavisi uygulandı. Kolombiya Milli Takımı’ndan sakat dönen tecrübeli oyuncunun, Eyüpspor maçına zaten riskli şekilde çıktığı öğrenildi.

Sahada kaldığı süre boyunca fiziksel olarak zorlandığı gözlenen Sanchez, girdiği 7 ikili mücadelenin yalnızca 2’sini kazanabildi. Bu istatistik, sakatlığının performansını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada Sanchez’i aslında riske etmeyi düşünmediğini belirtti. “Davinson'u oynatıp oynatmamayı aslında düşünüyorduk, oyuncu değişikliğiyle onu korumaya çalıştım” diyerek, Singo’nun henüz takıma tam adapte olamaması nedeniyle bu tercihi yaptığını ifade etti.

