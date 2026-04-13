Galatasaray'da beraberlik sonrası Osimhen müjdesi resmen açıklandı
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor’la kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sane’nin kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekibin cevabı 72. dakikada Bruno Petkovic’ten geldi.
"HAFTA SONU KADRODA OLACAK"
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen’in sakatlığına dair bilgilendirmelerde bulundu.
Osimhen hakkında güzel haberi veren Okan Buruk, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak” ifadelerini kullandı.
KOLUNDAN OPERASYON GEÇİRDİ
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı sahaya çıkan Victor Osimhen, kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Kolunda tespit edilen Nijeryalı golcü, operasyon geçirdi.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.