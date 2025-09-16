Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi: Sadece 3 dakika yetti

Yayınlanma:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz paylaşımı büyük ilgi gördü. Paylaşım sadece 3 dakikada 2 bin beğeniyi geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ PAYLAŞIMI

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da sürpriz bir Barış Alper Yılmaz paylaşımı geldi.

3 DAKİKADA 2 BİN BEĞENİYİ GEÇTİ

Barış Alper Yılmaz’ın antrenman sahasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, “BAY” dedi. Yapılan paylaşım sadece 3 dakikada 2 bin beğeniyi geçti.

whatsapp-image-2025-09-16-at-18-17-19.jpeg
Barış Alper Yılmaz paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’de sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz daha sonra NEOM’a transfer olmak istemiş ancak bu talebi kabul edilmemişti.

Taraflar arasında çıkan gerilim sonrası milli futbolcu 2 hafta kadro dışı kalmış ve Eyüpspor maçıyla sahalara dönmüştü.

Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdularGalatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

