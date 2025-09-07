Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı çıktı: Okan Buruk gece yarısı açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutacaklarını duyurdu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Buruk gelen soru üzerine Barış Alper Yılmaz ile ilgili son durumu paylaştı.

"İNŞALLAH BARIŞ BİZİMLE DEVAM EDECEK"

NEOM’dan gelen teklifin kafa karıştırıcı olduğunu kabul eden Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın takımda tutulacağını duyurdu.

Okan Buruk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarının kızdığı ama çok değer verdiği bir oyuncu. Kırmızı karttan sonra Galatasaray taraftarı ne kadar sevdiğini gösterdi. Barış genç futbolcu. Hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Barış'ın Galatasaray'a verdiği hizmet... Bütün maçlarda hep hazırdı. Milli Takım için önemli bir oyuncu. Barış çok değerli bir oyuncu. Barış, Galatasaray'a çok bağlı bir oyuncu. Son hafta olan bir şey değildi. Lig başladıktan sonra başladı. Barış ilk 2 maçta çıktı oynadı. Yüzde 100 ile oynadı. Barış yarın başladığında yine yüzde 100'üyle oynayacak. Oyunculardan kolay vazgeçmemek lazım. Hiç bırakmak istemedik. Şampiyonlar Ligi bir hedef. Barış birçok mevkide oynayabiliyor. Osimhen ve Icardi'nin olmadığı zaman Barış var. Barış çok değerli. Dün akşam aradım ulaşamadım, sonra o beni aradı. Birbirimize ulaşamadık ama yarın arayacağım. İnşallah Barış bizimle devam edecek. Belki Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sezon geçirip çok daha büyük paralara gidecek. NEOM'un teklif ettiği para kafaları karıştırabilir. Kendi takımı içerisinde de oyuncular arasında beklenti olabiliyor. En doğru şekilde bu süreci çözüp Barış'ı tekrar içeri çekmemiz gerekiyor."

