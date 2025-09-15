Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Eyüpspor galibiyeti sonrasında Galatasaray'da ilginç bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’nin yaptığı yüksek maaşlı transfer teklifi sonrası ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla hem sahalara hem de taraftarın gönlüne geri döndü.

Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

NEOM SC’nin FIFA kurallarını hiçe sayarak oyuncunun temsilcileriyle izinsiz görüşmeler yaptığı ortaya çıkmış, Galatasaray yönetimi bu duruma sert tepki göstermişti. Oyuncunun kafasının karıştığı ve son iki lig maçında kadroya alınmadığı süreç, kulüp içinde huzursuzluk yaratmıştı.

OKAN BURUK'TAN NET MESAJ

Eyüpspor karşısında 0-0 devam eden mücadelede oyuna giren Barış Alper, skoru değiştiren performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarın takdirini kazandı. Maç sonrası soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk’un “Bu formayı artık hiç çıkarma” sözleriyle özel olarak kutladığı yıldız oyuncu, Frankfurt maçında ilk 11’de sahaya çıkacak.

100 MİLYONDAN FAZLA OLDU

Galatasaray yönetimi, Barış Alper’in mevcut 100 milyon TL’lik garanti ücretini artırma kararı aldı. Performansa bağlı olarak 40 milyon TL’ye kadar bonus ödemesi planlanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yaz transfer döneminde Bologna ve NEOM’dan teklifler alan Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında vitrine çıkacak. İngiltere Premier Lig kulüplerinin oyuncuyu yerinde izleyeceği ve detaylı rapor hazırlayacağı bildirildi.