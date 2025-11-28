Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, genel menajerlik görevini üstlenen Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı.

Galatasaray’dan ayrılığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

MERSİN SPOR İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılılardan ayrılan Ömer Yalçınkaya’nın önümüzdeki günlerde Mersin Spor Genel Menajeri olacağı da gelen haberler arasında.

ÖMER YALÇINKAYA KİMDİR?

Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında da görev yapan Ömer Yalçınkaya, daha sonrasında Galatasaray’a gelmişti. Sarı-kırmızılılarda farklı görevlerde bulunan Ömer Yalçınkaya son 2 yıldır genel menajerlik görevini üstleniyordu.