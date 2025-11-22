Galatasaray'da anlaşma yapıldı: Fırat Okul imzayı attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni başantrenörünü açıkladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklama ile başantrenörlük görevine Fırat Okul'un getirildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Fırat Okul getirilmiştir. Yeni başantrenörümüzün ekibinde, yardımcı antrenör olarak Murat Tuna görev yapacaktır. Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.

SON OLARAK YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

Fırat Okul, sezon başında Galatasaray Çağdaş Faktoring'de yardımcı antrenör olarak görev alıyordu.

EKREM MEMNUN DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Memnun'un kulüp profesyonelleriyle anlaşamadığı öne sürülmüştü.