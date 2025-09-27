"Galatasaray'a yakışmadı"

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 yenerken, 7'de 7 yaptı. Ancak sarı kırmızılı takımın futbolu eleştirilere yol açtı.

Spor yazarı Osman Şenher, "Alanya gibi zor bir deplasmanda galip gelip, Süper Lig’de 7’de yedi yaparak üç puanı almak tabii ki çok önemli. Ama ortaya konan futbolu sorarsanız, Galatasaray’a yakışmayan bir oyun vardı" yorumunu yaptı.

Şenher'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"LİVERPOOL AFFETMEZ"

- Alanyaspor bilhassa 2. yarıda neredeyse tek kale oynadı. Uğurcan’ın kurtardığı 5 tane net pozisyon var. Bunun yanında Alanyaspor’un iki topu da direkten döndü. Böyle futbol, böyle bir mücadele görünce ‘Herhalde Galatasaray’ın içinde bir sorun var’ diyoruz.

- Öncelikle bu takım neden daha çok koşmuyor, mücadele etmiyor, paslaşamıyor... Tabii biz bunların nedenlerini bilmiyoruz. Ama yalan yok Liverpool maçı öncesi Galatasaray taraftarı karalar bağladı.

- Salı günkü mücadelede böyle bir futbol ortaya koyacaklarını düşünmüyorum, zaten oynayamazlar... En ufak bir hatanı Liverpool affetmez, cezalandırır. İyi ki Singo var, Icardi var. Singo ortaladı, Icardi topa muhteşem vurdu, golünü attı.

- Bayern Münih’ten gelen Sane... Bilmiyorum, Türkiye’ye mi alışamadı, formsuz mu, yoksa sorumsuz mu? İki pozisyonda Barış Alper ona ‘Al da at’ diye pas verdi. O da topu düzelticem derken bu pozisyonları harcadı. Oyunun içinde hiç yok. Okan hoca Sane’yi kazanacağım diye, Galatasaray’ı bir kişi eksik oynatıyor. Bu da bir gerçek. Gelecek dönemde bu takım içinde de sorun olacak.

- Alanyaspor, kesinlikle yenilgiyi hak eden bir futbol oynamadı. Hatta galibiyeti hak etti. Son vuruşlardaki başarısızlıkları, Uğurcan’ın kalesinde devleşmesi, direkten dönen toplar Alanyaspor adına çok büyük şanssızlıktı.