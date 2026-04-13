Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımı belli oldu bile

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılık kararı geldi.

Sarı kırmızılı takıma sezon başında VakıfBank'tan transfer olan Ali Frantti'nin ayrılığı kesinleşti.

Harikasınız kızlar: Ne muhteşemsin İlkin Aydın

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre Amerikalı smaçör yeni sezonda yine Sultanlar Ligi'nde kalacak.

30 yaşında ve 1.85 boyundaki oyuncu İlbank'la anlaştı. Frantti yeni sezonun başlamasıyla birlikte İlbank'a katılacak.

VAKIFBANK'TA 2 SEZON OYNADI

Tam adı Alexandra Annelise Frantti olan Ali, ABD'den sonra adımını attığı Avrupa'da Slovenya'da Calcit, Fransa'da Volley Mulhouse, Polonya'da DevelopRes SkyRes Rzeszow, İtalya'da Reale Mutua Fenera Chieri '76 ve VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore takımlarında oynadı. Ardından 2023-24 ve 2024-2025 sezonlarında VakıfBank'ta oynadıktan sonra Galatasaray'a geçti.

