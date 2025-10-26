Galatasaray'a kötü haber: Trabzonspor maçında yok
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
GALATASARAY'A DAVINSON SANCHEZ ŞOKU
Galatasaray'da Davinson Sanchez, 15. dakikada sarı kart gördü.
Kolombiyalı futbolcu, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
TARAFTARLARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.
ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı.
TORREIRA TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.
Kaynak:Haber Merkezi / AA