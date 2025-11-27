Galatasaray'a derbi öncesi müjde: Oynayacak

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlıklar can sıkarken, yıldız oyuncudan sevindiren haber geldi.

Galatasaray, Süper Lig'de pazartesi akşamı Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takımda derbi öncesi sakatlıklar sıkıntı yaratıyor.

2024/11/07/hbgs.jpgNijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve tedavisi devam eden Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı henüz belli olmazken, Sallai ve Singo'nun sakatlığı sürüyor. Eren Elmalı da cezalı olduğu için derbide oynamayacak.

LEMINA'DAN OKAN BURUK'U SEVİNDİREN HABER

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un sahaya çıkaracağı 11 konusunda belirsizlik sürerken, Mario Lemina'dan gelen haber sevinç yarattı.

Galatasaray'ın Osimhen planıGalatasaray'ın Osimhen planı

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Mario Lemine, Fenerbahçe karşısında oynayabilecek.

Lemina'nın durumunun iyi olduğu ve formasını giyebileceği belirtildi.

Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Lemina, 1 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

