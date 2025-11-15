Galatasaray'a "Beni alın" diyen oyuncu bakın kim çıktı? Anlaşma sağlandı

Yayınlanma:
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Bize gelmek için haber gönderen oyuncular var" demişti. O oyuncunun kim olduğu belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, başkan Dursun Özbek'le birlikte yaptığı basın toplantısında "Bize gelmek isteyen, haber gönderen oyuncular var" demişti.

Kavukcu'nun bu açıklamasının ardından Galatasaray'a haber gönderen yıldız isim ortaya çıktı.

2024/11/07/hbgs.jpgFanatik'in haberine göre; Abdullah Kavukcu’nun ismini vermediği oyuncunun Atalanta forması giye Ademola Lookman olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu: Resmen açıklandıGalatasaray'dan gece yarısı operasyonu: Resmen açıklandı

28 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçında oyundan çıkarken hocasıyla yaşadığı tartışmanın hemen ardından Victor Osimhen vasıtasıyla Cim Bom’a mesaj gönderdiği iddia edildi.

KULÜBÜYLE PAZARLIK YAPILACAK

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.

whatsapp-image-2025-11-15-at-13-28-19.jpeg

Ademola Lookman ile yıllık 9 milyon euroya anlaşma sağlandığı, kulübüyle de pazarlık masasına oturulacağı bildirildi.

Lookman'ın Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

