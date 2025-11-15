Galatasaray'a "Beni alın" diyen oyuncu bakın kim çıktı? Anlaşma sağlandı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, başkan Dursun Özbek'le birlikte yaptığı basın toplantısında "Bize gelmek isteyen, haber gönderen oyuncular var" demişti.
Kavukcu'nun bu açıklamasının ardından Galatasaray'a haber gönderen yıldız isim ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Abdullah Kavukcu’nun ismini vermediği oyuncunun Atalanta forması giye Ademola Lookman olduğu ileri sürüldü.
28 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçında oyundan çıkarken hocasıyla yaşadığı tartışmanın hemen ardından Victor Osimhen vasıtasıyla Cim Bom’a mesaj gönderdiği iddia edildi.
KULÜBÜYLE PAZARLIK YAPILACAK
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi.
Ademola Lookman ile yıllık 9 milyon euroya anlaşma sağlandığı, kulübüyle de pazarlık masasına oturulacağı bildirildi.
Lookman'ın Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.