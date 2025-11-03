Galatasaray'a Ajax maçı öncesi kötü haber: İşte bu hesapta yoktu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini etkileyebilecek önemdeki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor'la berabere kaldığı maçın ardından hazırlıklarına başlarken, bir sakatlık haberi teknik direktör Okan Buruk'un planlarını bozdu.

Trabzonspor maçının 67. dakikasında Yunus Akgün oyundan alınmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Yunus'un biraz ağrısı oldu. Sonrasında oyundan çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

AJAX MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Yunus Akgün'ün sakatlığının önemli olduğu ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre bugün MR'ı çekilecen olan yıldız oyuncunun çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un Yunus'un sakatlığı nedeniyle Ajax maçında sahaya süreceği 11'de zorunlu değişiklik yapacağı bildirildi.

Yunus'un ligdeki Kocaelispor maçında da forma giymesinin zor olduğu ileri sürüldü.

Wilfred Singo'nun ise Ajax maçında oynayabileceği belirtildi.