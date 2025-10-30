Galatasaray'a 1.94'lük dev: Sık sık Milano'ya gidiyorlar

Galatasaray'a 1.94'lük dev: Sık sık Milano'ya gidiyorlar
Yayınlanma:
Galatasaray'ın ara transfer için liste başı oyuncusu belli oldu. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncunun transferini bitirmek için sık sık Milano'ya gittikleri belirtildi.

Galatasaray'ın ara transfer için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü belirtilirken, liste başında olan futbolcu belli oldu.

Sarı kırmızılıların Milan'ın savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

24 yaşındaki Sırp yıldız için yönetici Abdullah Kavukçu'nun sık sık Milano'ya gittiği bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Pavlovic, Galatasaray'ın stoper transferi için liste başı oyuncusu. Abdullah Kavukcu, sık sık Milano'ya gidiyor. Zaman zaman da Gardi ile bu konuları konuşuyorlar. Ocak ayında Pavlovic'e teklif yapmak istiyorlar.

Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali olduğunda ocak ayında büyük isimlere gider. Orta sahaya da bir takviye yapmak istiyorlar. Pavlovic'e de iyi bir teklif yapma durumları var. Milan, kapıyı 20 milyon eurodan açıyor."

PAVLOVIC KİMDİR?

24 yaşındaki Sırp oyuncu 1.94 boyunda. Stoperde oynuyor. Temmuz 2024'te Salszburg'tan Milan'a 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Daha önce Monaco ve Basel'de de forma giydi.

Milan'da geçen sezon 35 maçta forma giyip, 2 gol attı. Bu sezon ise 11 maçta 1 golü var.

Sırbistan Milli Takımı'nda ise 50 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti