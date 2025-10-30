Galatasaray'a 1.94'lük dev: Sık sık Milano'ya gidiyorlar

Galatasaray'ın ara transfer için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğü belirtilirken, liste başında olan futbolcu belli oldu.

Sarı kırmızılıların Milan'ın savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

24 yaşındaki Sırp yıldız için yönetici Abdullah Kavukçu'nun sık sık Milano'ya gittiği bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Pavlovic, Galatasaray'ın stoper transferi için liste başı oyuncusu. Abdullah Kavukcu, sık sık Milano'ya gidiyor. Zaman zaman da Gardi ile bu konuları konuşuyorlar. Ocak ayında Pavlovic'e teklif yapmak istiyorlar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali olduğunda ocak ayında büyük isimlere gider. Orta sahaya da bir takviye yapmak istiyorlar. Pavlovic'e de iyi bir teklif yapma durumları var. Milan, kapıyı 20 milyon eurodan açıyor."

PAVLOVIC KİMDİR?

24 yaşındaki Sırp oyuncu 1.94 boyunda. Stoperde oynuyor. Temmuz 2024'te Salszburg'tan Milan'a 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Daha önce Monaco ve Basel'de de forma giydi.

Milan'da geçen sezon 35 maçta forma giyip, 2 gol attı. Bu sezon ise 11 maçta 1 golü var.

Sırbistan Milli Takımı'nda ise 50 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.