Galatasaray yönetiminde kıyamet koptu: Korkunç bir baskı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın son transferlerine dair konuşan Bışar Özbey, yönetimde çıkan kargaşayı açıkladı.

Avrupa’da transfer dönemi sona ererken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildiriminde bulundu.

Listelerin verilmesinden bir süre önce kaleci transferini çözen Galatasaray, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’den de İlkay Gündoğan’a imzayı attırdı.

“YÖNETİMDE KIYAMET KOPTU”

Galatasaray’ın transferlerine dair konuşan Bışar Özbey, yönetimde çıkan karışıklığı anlattı. Özbey açıklamasında "Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun tüm fedakarlıklarına karşılık oralı olmadı. Sonra bir kaleci yangını oldu ki kulüpte yönetimde kıyamet koptu. Korkunç bir baskı ve o baskının sonunda Galatasaray yönetimi, 'Taraftar ne istiyor?' diye bir de oraya kulak kabarttı” dedi.

“HEM İLKAY HEM HAKAN’I ALALIM”

İlkay Gündoğan transferi için de konuşan Özbey, "Kaleci yangını olunca yönetim, 'Hem İlkay'ı hem de Hakan'ı alalım' dedi. Geçen sezon devre arasında da aynısı olmuştu, Lemina yangını çıkmıştı ve 'Aman aman Lemina'yı alalım' demişlerdi. Bugün de benzer şey oldu” ifadelerini kullandı.

INTER’DEN GALATASARAY’A TEPKİ

Özbey, Hakan Çalhaoğlu transferi için ise "Galatasaray, İtalya'da transfer döneminin kapanmasına 4 saat kala Inter Kulübü'ne gidiyor ve Hakan'ı istiyorlar. Inter, 'Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? 4 saat kalmış, bu ne ciddiyetsiz bir yaklaşım' diyor. İlk reaksiyonları bu olmuş” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

