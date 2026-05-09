Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu: Ya düğün ya umut

Süper Lig'de 33. hafta maçları bu akşam oynanacak. Ligin hem üstünü, hem de altını ilgilendiren kritik karşılaşmalar yapılacak.

74 puanlı lider Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edip, tur atacak. Berabere kalması halinde Fenerbahçe maçından haber bekleyecek.

70 puanı bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyabilmek için Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı kırmızılı takımın yenilmesi halinde deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, kazanıp umudunu koruyacak.

İki maç da saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-ANTALYASPOR: MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek.

KONYASPOR-FENERBAHÇE: MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.