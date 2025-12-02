Galatasaray ve Fenerbahçe kayıtsız kalmadı: İkra'nın hayalleri gerçek oldu

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Oldukça gergin geçen müsabakada yürek ısıtan anlar da yaşandı. 6 Şubat depreminde iki bacağını ve iki abisini kaybeden İkra, öğretmeni Muhammed Irmak ile çektiği bir videoda Galatasaray maçına gitmek istediğini söylemişti.

SADETTİN SARAN DERBİYE DAVET ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan o video kısa sürede gündem olurken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İkra’nın sözlerine kayıtsız kalamadı. Genç İkra ve öğretmeni Muhammed Irmak, Sadettin Saran’ın davetlisi olarak derbiyi stattan takip etti.

İKİ TAKIM DA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

İkili karşılaşmanın ardından takım otobüslerinin olduğu alana giderken hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı futbolcular, İkra ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekti.

OKAN BURUK’TAN İMZALI FORMA

İkra’nın hayalinin imzalı Galatasaray forması olduğunun söylenmesi üzerine takım otobüsüne giden Okan Buruk, bir formayı imzalatarak yolladı.

TARAFTARLAR RAKİPLERİNİ TEBRİK ETTİ

O anlara dair görüntüler de sosyal medyada paylaşılırken hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar, rakiplerini hoş davranışları için tebrik etti.