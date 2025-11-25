Galatasaray Union SG ilk peşinde: İşte Buruk'un 11'i

Galatasaray Union SG ilk peşinde: İşte Buruk'un 11'i
Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'dan Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi. Belçika ekibi ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

7 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ahmet Çakar Galatasaray Union SG maçının kaç kaç biteceğini açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Union SG maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

2024/11/07/hbgs.jpgSon 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.

GALATASARAY-UNION SG: İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

Union SG'nin muhtemel 11'i de şu şekilde:

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Spor
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler