Galatasaray Union SG ilk peşinde: İşte Buruk'un 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi. Belçika ekibi ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

7 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

Son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.

GALATASARAY-UNION SG: İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

Union SG'nin muhtemel 11'i de şu şekilde:

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.