Galatasaray sessiz sedasız transfer yaptı: 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı ve ilk imzaya çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Umut Tohumcu'yu kadrosuna katmak üzere.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Alman ekibi ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Umut Tohumcu adım adım Galatasaray'a

Hoffenheim ile anlaşma yapılması sonrası sarı-kırmızılılar, genç oyuncuya imzayı attıracak.

UMUT TOHUM'UN PERFORMANSI

Merkez orta saha mevkisinde görev alan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 maça çıktı.

Bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremeyen Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

21 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim altyapısından A takıma kadar yükselmeyi başardı.