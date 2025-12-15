Galatasaray sessiz sedasız transfer yaptı: 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Yayınlanma:
Devre arası transfer dönemine az bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı ve ilk imzaya çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Umut Tohumcu'yu kadrosuna katmak üzere.

Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacakDerbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Alman ekibi ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

tohum.jpg
Umut Tohumcu adım adım Galatasaray'a

Hoffenheim ile anlaşma yapılması sonrası sarı-kırmızılılar, genç oyuncuya imzayı attıracak.

2024/11/07/hbgs.jpg

UMUT TOHUM'UN PERFORMANSI

Merkez orta saha mevkisinde görev alan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 maça çıktı.

Bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremeyen Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

21 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim altyapısından A takıma kadar yükselmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

