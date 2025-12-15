Galatasaray sessiz sedasız transfer yaptı: 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı ve ilk imzaya çok yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Umut Tohumcu'yu kadrosuna katmak üzere.
HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın Alman ekibi ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Hoffenheim ile anlaşma yapılması sonrası sarı-kırmızılılar, genç oyuncuya imzayı attıracak.
UMUT TOHUM'UN PERFORMANSI
Merkez orta saha mevkisinde görev alan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 maça çıktı.
Bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremeyen Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
21 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim altyapısından A takıma kadar yükselmeyi başardı.