Galatasaray Samsunspor'u 8 maçın 8'inde de yendi

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 65. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım şimdiye kadarki 64 maçın 43'ünü kazanırken, 7'sinde yenildi. 14 maç ise berabere tamamlandı.

Galatasaray bu maçlarda 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.

Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 29-2 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, rakibine İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.

Samsunspor karşısında 90 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 23 gol yedi.

SAMSUNSPOR'UN SON GALİBİYETİ 2005'TE

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Galatasaray, yarın galip gelmesi halinde lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste 9 kez mağlup edecek.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.