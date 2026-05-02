Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadele, Samsunspor’un 4-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 22. ile 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 57. dakika ve 82. dakikalarda Cherif Ndiaye kaydetti.

Galatasaray’ın tek golünü 9. dakikada Yunus Akgün attı.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç, 63. dakikada bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

GALATASARAY’DAN ŞOK KAYIP

Bu sonuçla Galatasaray, 74 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Samsunspor ise puanını 48 yaparak 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, ligin gelecek haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Samsunspor Başakşehir deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.

44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.

57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1

83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1

Karşılaşmayı Samsunspor 4-1 kazandı.