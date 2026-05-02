Galatasaray Samsun'da dağıldı: Şampiyonluk planları ertelendi

Galatasaray Samsun'da dağıldı: Şampiyonluk planları ertelendi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk planlarını erteledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadele, Samsunspor’un 4-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 22. ile 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 57. dakika ve 82. dakikalarda Cherif Ndiaye kaydetti.
Galatasaray’ın tek golünü 9. dakikada Yunus Akgün attı.
Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç, 63. dakikada bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

GALATASARAY’DAN ŞOK KAYIP

Bu sonuçla Galatasaray, 74 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.
Samsunspor ise puanını 48 yaparak 7. sırada yer aldı.
Galatasaray, ligin gelecek haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.
Samsunspor Başakşehir deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.
44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.
57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.
68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1
83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1
Karşılaşmayı Samsunspor 4-1 kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Spor
Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta direndi: Uzatmalarda beraberliği buldu
Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta direndi: Uzatmalarda beraberliği buldu
Şampiyonluk pastası Galatasaray'ın kursağında kaldı
Şampiyonluk pastası Galatasaray'ın kursağında kaldı
Tedesco sonrası Fenerbahçe ilk maçını rahat kazandı
Tedesco sonrası Fenerbahçe ilk maçını rahat kazandı