Galatasaray sahasında kaybetti
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında karşılaştığı Glint Manisa Basket'e mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 yendi.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
- Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
- Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6
- Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1
- 1. Periyot: 16-29
- Devre: 42-46
- 3. Periyot: 66-69
- Beş faulle oyundan çıkan : 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic) (AA)