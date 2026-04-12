Galatasaray peşine düştü: Real Madrid'in yıldızını istiyorlar

Yayınlanma:
Galatasaray, Real Madrid forması giyen genç stoper Raul Asencio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, İspanya’dan sürpriz bir isme talip oldu.

GALATASARAY ASENCIO’YU İSTİYOR

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Real Madrid forması giyen Raul Asencio’yu transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bir süredir yakından takip ediyor.

AVRUPA’DAN TALİPLERİ VAR

Haberde ayrıca; 23 yaşındaki futbolcu için İtalya’dan Napoli ve İngiltere’den Everton'ın da devrede olduğu kaydedildi.

İSPANYOLLAR KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Raul Asencio’nun satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

31 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maça çıkan İspanyol stoper, 2 bin 246 dakika sahada kaldı. Asencio, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

