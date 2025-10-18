Galatasaray namağlup yola devam ediyor: Başakşehir'de Sane'nin gecesi

Süper Lig’in 9. haftasında Başakiehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

LEROY SANE GALİBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 61. dakikalarda Leroy Sane kaydetti. Başakşehir’in tek golü ise 59. dakikada Shomurodov’dan geldi.

SHOMURODOV’UN GOLÜ İPTAL

Shomurodov, 49. dakikada da fileleri havalandırsa da yapılan VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. 6 puanı bulunan Başakşehir ise 16. sıraya geriledi.

'Galatasaray futbolcunun oyunlarına yenik düşmüştür'

SIRADA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR

Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rams Park’taki mücadele saat 19.45’te başlayacak.