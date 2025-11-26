Galatasaray Monaco maçı sonrası karar verecek: İbrahim Seten duyurdu

Galatasaray’da transfer gündemine dair açıklamalarda bulunun İbrahim Seten milat olarak Monaco maçına işaret etti.

Union Saint - Gilloise karşısında yedek kulübesiz kalan Galatasaray’da devre arası transfer planlaması yeniden gündeme geldi. İbrahim Seten, Sarı - Kırmızılıların yol haritasını açıklarken çarpıcı bir transfer iddiasında da bulundu.

Transferde Şampiyonlar Ligi etkisine değinen Seten Monaco maçına özellikle dikkat çekti.
"Galatasaray’ın transfer stratejisi, Şampiyonlar Ligi’nde devam edip etmeyeceğine bağlı olacak" diyen ünlü spor yorumcusu “Monaco maçı kritik. Şampiyonlar Ligi şansı devam ederse ona göre transfer yapılacak” ifadelerini kullandı.

TAKVİYE ORTA SAHAYA

Sarı Kırmızılı yönetimin önceliği orta saha transferine vermesi bekleniyor. Seten, “Yöneticiler orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak istiyor" sözleriyle transferde rotayı işaret etti.

Ademola Lookman veya benzeri profilde bir oyuncunun gündemde olduğu belirtildi. Lookman’ın bonservisinin 25-30 milyon Euro seviyesine indirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın ilk hedefi Lookman

Galatasaray'ın orta saha dışında defansa da transfer yapması bekleniyor. Seten ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Benim gördüğüm, yöneticiler orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak istiyor.
Lookman ya da Lookman tarzı bir oyuncunun da transfer edilmesini bekliyorum.
Lookman'ın bonservisini 25-30 milyon Euro'ya indirmeyi planlıyorlar. Orta saha ve defansa da transfer bekliyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

