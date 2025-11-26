Union Saint - Gilloise karşısında yedek kulübesiz kalan Galatasaray’da devre arası transfer planlaması yeniden gündeme geldi. İbrahim Seten, Sarı - Kırmızılıların yol haritasını açıklarken çarpıcı bir transfer iddiasında da bulundu.

Transferde Şampiyonlar Ligi etkisine değinen Seten Monaco maçına özellikle dikkat çekti.

"Galatasaray’ın transfer stratejisi, Şampiyonlar Ligi’nde devam edip etmeyeceğine bağlı olacak" diyen ünlü spor yorumcusu “Monaco maçı kritik. Şampiyonlar Ligi şansı devam ederse ona göre transfer yapılacak” ifadelerini kullandı.

TAKVİYE ORTA SAHAYA

Sarı Kırmızılı yönetimin önceliği orta saha transferine vermesi bekleniyor. Seten, “Yöneticiler orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak istiyor" sözleriyle transferde rotayı işaret etti.

Ademola Lookman veya benzeri profilde bir oyuncunun gündemde olduğu belirtildi. Lookman’ın bonservisinin 25-30 milyon Euro seviyesine indirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın orta saha dışında defansa da transfer yapması bekleniyor. Seten ayrıca şu ifadeleri kullandı: