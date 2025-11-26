Galatasaray maçının İspanyol hakemiyle ilgili olay iddia

Galatasaray maçının İspanyol hakemiyle ilgili olay iddia
Yayınlanma:
MHK'nın eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçı yöneten İspanyol hakemle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildiği maçı yöneten İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Çulcu, "Jose Maria Sanchez Martinez 42 yaşında İspanyol hakem… 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti" ifadesini kullandı.

"UYANIKLIK YAPTI!"

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"Kararları ile bizi şaşırtmadı! Oyuncularla iletişimi abartıp muhabbetle oyunu kontrol etmeye çalıştı David Akinpelu'yu ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyun kontrolünde zorlandı. 26 faul, 7 sarı, 1 de sarıdan kırmızı ile maçı tamamladı.

Okan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bakOkan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bak

Barış'a kontrolsüz giren Mac Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine sahada penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı, VAR'ın karışacağı bir pozisyon değildi.

27'de Sallai- Niang mücadelesi kaçınılmaz temas, devam kararı doğru. 89'da Arda'yı çift sarıdan ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır. Aynı yürekliliği sarısı olan Akinpelu 52'de kaleci Uğurcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç edemedi veya etmedi! O oyuncu golü attı, hocası akıllı davrandı, hakemin yapamadığını yaptı oyundan aldı. Elit kategori hakemini sahaya gömdü."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Spor
Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı
Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı
Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği
Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği
İstanbul Maratonu'nda yeniden iyilik rekoru: 166 milyon lira
İstanbul Maratonu'nda yeniden iyilik rekoru: 166 milyon lira