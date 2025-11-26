Galatasaray maçının İspanyol hakemiyle ilgili olay iddia

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildiği maçı yöneten İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Çulcu, "Jose Maria Sanchez Martinez 42 yaşında İspanyol hakem… 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti" ifadesini kullandı.

"UYANIKLIK YAPTI!"

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"Kararları ile bizi şaşırtmadı! Oyuncularla iletişimi abartıp muhabbetle oyunu kontrol etmeye çalıştı David Akinpelu'yu ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyun kontrolünde zorlandı. 26 faul, 7 sarı, 1 de sarıdan kırmızı ile maçı tamamladı.

Okan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bak

Barış'a kontrolsüz giren Mac Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine sahada penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı, VAR'ın karışacağı bir pozisyon değildi.

27'de Sallai- Niang mücadelesi kaçınılmaz temas, devam kararı doğru. 89'da Arda'yı çift sarıdan ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır. Aynı yürekliliği sarısı olan Akinpelu 52'de kaleci Uğurcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç edemedi veya etmedi! O oyuncu golü attı, hocası akıllı davrandı, hakemin yapamadığını yaptı oyundan aldı. Elit kategori hakemini sahaya gömdü."