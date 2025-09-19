Galatasaray maçı tahmini videosu gündem oldu

Galatasaray maçı tahmini videosu gündem oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından Ahmet Çakar'ın skor tahmini yeninden gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37’de Davinson Sanchez (KK) 45+2’de Can Uzun, 45+4’te Wilfred Singo (KK) 66’da Burkardt ve 75’te Knauff kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 8’de Yunus Akgün’den geldi.

Galatasaray'da maçı berbat eden 2 futbolcuyu açıkladıGalatasaray'da maçı berbat eden 2 futbolcuyu açıkladı

AHMET ÇAKAR’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

5-1’lik yenilgi Galatasaray’da şaşkınlık yaratırken Ahmet Çakar’ın maç öncesi yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, "Eintracht Frankfurt en az 2 farkla kazanacak. Yani tek farkla kazanmayacak. 3 farklı da olabilir, 4 farklı da olabilir" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

