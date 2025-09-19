UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 5-1’lik skorla mağlup oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37’de Davinson Sanchez (KK) 45+2’de Can Uzun, 45+4’te Wilfred Singo (KK) 66’da Burkardt ve 75’te Knauff kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 8’de Yunus Akgün’den geldi.

Galatasaray'da maçı berbat eden 2 futbolcuyu açıkladı

AHMET ÇAKAR’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

5-1’lik yenilgi Galatasaray’da şaşkınlık yaratırken Ahmet Çakar’ın maç öncesi yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, "Eintracht Frankfurt en az 2 farkla kazanacak. Yani tek farkla kazanmayacak. 3 farklı da olabilir, 4 farklı da olabilir" demişti.