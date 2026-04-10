"Galatasaray linç ediliyor çünkü hakemler kuralları uygulamıyor"

"Galatasaray linç ediliyor çünkü hakemler kuralları uygulamıyor"
Spor yazarı Osman Şenher, ligde en çok yıpratılan takımın Galatasaray olduğunu ileri sürdü. Şenher, "Hakemler kuralları uygulamıyor. Bunun için Galatasaray'ın her maçı final" iddiasında bulundu.

Spor yazarı Osman Şenher, ligde hakemler tarafından en çok yıpratılan takımın Galatasaray olduğunu iddia etti.

"Evet kıran kırana şampiyonluk yarışı var. Ama burada en çok yıpratılan takım Galatasaray. Tarafsız söylüyorum, yenersin yenilirsin buna itirazım yok ama sahada maalesef Galatasaray maçı olunca hakemler kuralları uygulamıyor" diyen Şenher, Milliyet'teki yazısında şöyle devam etti:

"Göztepe karşısında İlkay suratına darbe alıyor. Icardi suratına darbe alıyor. Sağ çizgide Asprilla uçurtma gibi topu önüne almış gidiyor. Yaka paça indiriliyor, hakemde çıt yok. Bunu da geçtim, Asprilla ceza sahası içinde kafaya yükseliyor, rakibi kendisini itiyor, kaleci tarafından da ayağına darbe geliyor. Hakem maalesef devam diyor, VAR da devreye girmiyor.

"BİLEREK YAPILIYOR"

Aynı VAR, Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper oyundan atılsın diye hakemi monitöre davet ediyor. Ben bu pozisyonların masum olduğunu düşünmüyorum. Bilerek yapılıyor. Bunun için Galatasaray’ın her maçı final. Göztepe maçında bile 3 gol atıp kazandı diye neredeyse linç edilecek.
Osimhen olmayınca Galatasaray kayboluyormuş. Peki Osimhen alındığı zaman bonservisine 75 milyon euro verilir mi diye linç edenler şimdi böyle konuşuyor. Aynı şekilde Uğurcan, Galatasaray’ı kurtarıyormuş. Peki 36 milyon euro bonservis ödendi diye sarı-kırmızılı kulüp linç edilmedi mi?
Dursun Özbek bu paraları neden verdi? İyi futbolcular oldukları için, takıma çok büyük katkı sağlayacakları için. Bu kadar eleştiriye, bu kadar hazımsızlığa rağmen, 4 puan farkla liderliği sürdürüyorlarsa bravo deyip alkışlamak lazım. Bunun için Galatasaray’ın bütün maçları final havasında geçecek.
Okan Buruk ve futbolcuların çok dikkatli olması gerekiyor. Biraz sallanır, rakibi küçümserlerse liderlik bir anda avuçlarının içinden gider. Rams Park’taki maçlarda 50 bin taraftarın büyük desteği var. İçerdeki Kocaeli, Fenerbahçe, Antalya maçları taraftarının desteğiyle daha rahat maçlar olacaktır. Dışardaki Gençlerbirliği, Samsunspor ve Kasımpaşa karşılaşmaları çok zor geçecek. Hele MHK adalet dağıtan hakemleri bu maçlara tayin etmezse Cim-Bom’un işi gerçekten hiç kolay değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

