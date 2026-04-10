Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray, erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda yenerek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray'dan Kocaelispor açıklaması: Aynısını görecekler

Sarı kırmızılı takım bu hafta Kocaelispor'la kendi sahasında, ardından da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

"GÖZTEPE'Yİ RAHAT GEÇECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİM"

Yorumcu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın Göztepe karşısında rahat bir galibiyet aldığını, bunu da daha önce söylediğini belirtti.

Durmaz, Vole programında "Galatasaray, Göztepe'yi çok rahat geçti. Ben zaten rahat geçeceklerini söyledim diye Göztepeli taraftarlar bana kızmıştı. Fakat haklı çıktım. Galatasaray oynadı ama çok iyi oynamadı. Çünkü Göztepe rezalet futbol sergiledi" dedi.

"ENTERESAN GELECEK AMA TAKILIR"

Durmaz, şöyle devam etti:

"Belki çok enteresan gelecek ama ben Galatasaray'ın önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda takılacağını düşünüyorum. Volkan Demirel ve küme düşme potansındaki etkenlerden bağımsız söylüyorum. Bazı takımların bazı takımlara şansı tutmaz diğerlerine ise tutar. Bunun teknik ve taktikle alakası yok. Mesela Fenerbahçe'nin Karagümrük'e yenilmesi şampiyonluğu götüren maç olacak belki."