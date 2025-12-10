Galatasaray kötü başladı
USK Prag'a konuk olan Galatasaray Çağdaş Faktoring parkeden 64-55 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag ile karşılaştı.
9 SAYI FARK
Kralovka Arena’da oynanan mücadelede Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 64-55 mağlup ayrıldı.
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Viktor Nagy (Mavaristan), Ewa Mateuszewska (Polonya)
USK Prag: Malikova, Ayayi 12, Salaun 8, Hof, 5 Astier 13, Cechova 9, Pribylova, Cazorla 6, Carleton 11, Chen
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Johannes, Smalls 9, Kuier 6, Juhasz 11, Williams 7, Gökşen Fitik, Ayse Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 11, Elif Bayram
1. Periyot: 19-16
Devre: 37-33
3. Periyot: 53-44