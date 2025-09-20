Galatasaray koşamadı: Dipte kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır yenilginin ardından Galatasaray’ın fiziksel performansı da mercek altına alındı.

Sarı-kırmızılılar, mücadele boyunca yalnızca 110.5 kilometre koşarak, bu sezonki rakipleri arasında en düşük mesafeyi kat eden takım oldu.

SON SIRADA GALATASARAY

Galatasaray’ın koşu mesafesi, yalnızca Frankfurt karşısında değil, turnuvada karşılaşacağı diğer 7 rakiple kıyaslandığında da en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Frankfurt 120.2 km ile Galatasaray’a karşı fiziksel üstünlük kurarken, diğer rakiplerin mesafeleri şöyle:

Takım / Koşu mesafesi

Union SG / 144.5 km

Atletico Madrid / 124 km

Bodo/Glimt / 122 km

Frankfurt / 120.2 km

Ajax / 118.5 km

Liverpool / 118.5 km

Manchester City / 116.4 km

Monaco / 116.1 km

Galatasaray / 110.5 km

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Galatasaray’ın bu düşük mesafesi, teknik heyet ve kondisyon ekibi için ciddi bir uyarı oldu. Modern futbolda fiziksel dayanıklılık ve tempo, başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri haline gelirken, sarı-kırmızılıların bu alandaki eksikliği dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında evinde Liverpool’u ağırlayacak. İngiliz ekibinin ortalama koşu mesafesi 118.5 km.