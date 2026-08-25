Galatasaray karşı çıkmıştı: TFF'den sürpriz karar

Yabancı kuralına dair tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeni bir karar geldi.

YABANCI KURALINDA TÜRKİYE KUPASI DEĞİŞİKLİĞİ

HT Spor'dan Hasan Tuncel'in haberine göre; TFF, 10+4’ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımların bu isimleri Türkiye Kupası'nda oynatabilmesi yönünde karar verdi.

Alınan karara göre kulüpler, sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Böylece lig ve kupada bildirilen yabancı futbolcular farklı olabilecek.

YENİ TRANSFERLER FAYDALANAMAYACAK

Ancak kararın resmen açıklanmasının ardından yapılacak transferler bu kuraldan faydalanamayacak.

3 TAKIM ÖNERİYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Kulüpler Birliği, 10+4 kuralının yanı sıra Türkiye Kupası için +2 daha eklenmesini istemişti. Ancak, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un karşı oy verdiği iddia edilmişti.