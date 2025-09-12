Galatasaray imzayı attırdı: Genç golcü transfer edildi

Galatasaray imzayı attırdı: Genç golcü transfer edildi
Yayınlanma:
Galatasaray, Manisa FK forması giyen 15 yaşındaki Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki milli oyuncularından Nurullah Talha Yel, Süper Lig devi Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar 15 yaşındaki U16 Milli Takımı oyuncusuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

MANİSA FK TRANSFERİ DUYURDU

Manisa FK, genç oyuncu için, "Futbolcumuz Nurullah Talha Yel’in transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayız. Akademimizden yetişen Talha’yı Türk futboluna kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Talha'nın akademimize katılmasına öncü olan, onun gelişimine katkı sunarak Türk futboluna kazandırılmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize ,antrenörlerimize ve personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Nurullah Talha Yel’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

nurullah-talha.jpg
Nurullah Talha

SIRADAKİ RAKİP BOLUSPOR

1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, 3 maçtır bileği bükülmeyen Manisa Futbol Kulübü milli ara sonrası yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 5 puanı, son iki maçını kazanan Boluspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

