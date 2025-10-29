Galatasaray için kritik tarihi açıkladı

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ederken Önder Özen yaklaşan derbiye dair değerlendirmelerde bulundu.

“TRABZONSPOR’UN DİRENCİNİ BOZMAYA ÇALIŞACAKTIR”

Trabzonspor’a karşı uyaran Önder Özen, "Trabzonspor'un kadrosu her takıma zorluk çıkartır. Eğer maç 0-0 üzerinden devam ederse Galatasaray her ne kadar ligin en dinamik takımı da olsa Trabzonspor da bir o kadar dinamizm kazanır. Galatasaray ilk dakikalarda bulacağı golle Trabzonspor'un direncini bozmaya çalışacaktır" dedi.

“NİSAN AYINA KADAR ÖNÜ AÇIK OLUR”

Ekim ve Kasım aylarına dikkat çeken Önder Özen, "Galatasaray'ın rekabetçi bir kadrosu var. Torreira ile Lemina gibi isimler yerini kaybetmek istemiyor. Çünkü onların alternatifleri hazır. Bizim ligimizde Ekim ve Kasım ayları belirleyici oluyor. Eğer Galatasaray bu aylarda hata yapmazsa hiçbir rakibini yaklaştırmaz ve Avrupa maçlarına daha rahat çıkar. Nisan ayına kadar önü açık olur” ifadelerini kullandı.



