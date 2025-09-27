Galatasaray hayal kırıklığı yaşadı
Basketbol Süper Lig’de sezonun ilk maçında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY MCT TECHNIC MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin sonunda sarı-kırmızılılar parkeden 93-86 mağlup ayrıldı.
PALMER’IN 27 SAYISI YETMEDİ
Galatasaray MCT Technic’te Palmer kaydettiği 27 sayıyla en skorer isim olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
DETAYLAR
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8
Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 23-26
Devre: 42-47
3. Periyot: 67-66
Kaynak:Haber Merkezi / AA