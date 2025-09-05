Galatasaray harekete geçti: TFF'ye başvuruyu yaptı

Süper Lig’de milli aranın ardından son şampiyon Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

14 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak. Ancak Sözcü’de yer alan habere göre Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

ÖNE ALINMASINI İSTEDİ

Yapılan başvuruda hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan karşılaşmayı sebep gösteren Galatasaray, Eyüpspor maçının öne alınmasını istedi.

CUMARTESİ OYNANMASINI İSTİYORLAR

Haberde Galatasaray’ın maçın bir gün önce 13 Eylül Cumartesi tarihinde oynanmasını talep ettiği belirtildi.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken yoluna namağlup devam eden Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 4 puan toplayan Eyüpspor ise 10. sırada bulunuyor.