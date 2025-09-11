Galatasaray genç golcüyle anlaştı bugün geliyor

Galatasaray genç golcüyle anlaştı bugün geliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın Manisa FK'den genç futbolcuyu transfer ettiği belirtildi.

Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılı kulüp A takım için astronomik transferlere imza attı.

Türkiye'de transferde en çok para harcayan kulüplerden olan Galatasaray yönetimi, bu kez de geleceğe yönelik bir transfere imza attı.

Sarı kırmızılıların yetenekleriyle dikkat çeken Manisa FK'nin genç golcüsü Nurullah Talha Yel için anlaşmaya vardığı belirtildi.

nurullah-talha-yel.webp
Nurullah Talha Yel 15 yaşında

NURULLAH TALHA YEL GELİYOR

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre 15 yaşındaki futbolcu için kulüpler arasında anlaşma tamamlandı.

Manisa FK'nin transfere onay verdiği belirtildi.

Nurullah Talha Yel'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

15 yaşındaki futbolcu ilk etapta altyapıya katılacak.

Nurullah Talha Yel, milli takımların alt yaş takımlarında da forma giydiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!
Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!
Tedesco'ya gelir gelmez kötü sürpriz
Tedesco'ya gelir gelmez kötü sürpriz
Hakan Bilal Kutlualp: Gereğini yapmalısın
Hakan Bilal Kutlualp: Gereğini yapmalısın