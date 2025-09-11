Galatasaray genç golcüyle anlaştı bugün geliyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılı kulüp A takım için astronomik transferlere imza attı.

Türkiye'de transferde en çok para harcayan kulüplerden olan Galatasaray yönetimi, bu kez de geleceğe yönelik bir transfere imza attı.

Sarı kırmızılıların yetenekleriyle dikkat çeken Manisa FK'nin genç golcüsü Nurullah Talha Yel için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Nurullah Talha Yel 15 yaşında

NURULLAH TALHA YEL GELİYOR

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre 15 yaşındaki futbolcu için kulüpler arasında anlaşma tamamlandı.

Manisa FK'nin transfere onay verdiği belirtildi.

Nurullah Talha Yel'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

15 yaşındaki futbolcu ilk etapta altyapıya katılacak.

Nurullah Talha Yel, milli takımların alt yaş takımlarında da forma giydiği belirtildi.