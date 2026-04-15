Galatasaray finale yükseldi: Şampiyonluğa bir adım kaldı
Efeler Ligi play-off serisi 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.
FİNALDE ZİRAAT BANKKART İLE MÜCADELE EDECEKLER
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto'yu eleyen Ziraat Bankkart ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
DETAYLAR
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Metin, Skolov, Leal, Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Sotola, Emre Tayaz, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-17, 25-18, 25-22
Süre: 82 dakika (24, 27, 31)