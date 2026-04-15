Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu: Zor rakip geldi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Casademont Zaragoza ile eşleşti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ OLDULAR
Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.
Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)
Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3
Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma
1. Periyot: 18-19
Devre: 26-35
3. Periyot: 40-62