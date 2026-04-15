Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu: Zor rakip geldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Casademont Zaragoza ile eşleşti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi.

Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma

1. Periyot: 18-19

Devre: 26-35

3. Periyot: 40-62

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

