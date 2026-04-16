Arda Güler'in tarihi performansı yetmedi: Real Madrid elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih rakibini 4-3 mağlup etti.

ARDA GÜLER HARİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler adeta kariyer maçını oynadı. 35. saniyede pas hatasında topu kapan Arda Güler uzaklardan boş kaleye attığı şutla fileleri havalandırdı. 29. dakikada tekrar sahneye çıkan genç futbolcu, frikikten Manuel Neuer'i avlamayı başardı. Real Madrid'in diğer golüyse 42. dakikada Mbappe'den geldi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri ise 6. dakikada Pavlovic, 38. dakikada Harry Kane, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Michael Olise kaydetti.

BAYERN MUNIH YARI FİNALDE

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 6-4 öne geçen Bayern Münih adını yarı finale yazdırmayı başardı. Real Madrid ise turnuvaya veda etti.