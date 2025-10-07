Galatasaray duyurdu: Barbolini operasyon geçirdi
Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörü Massimo Barbolini'nin anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Massimo Barbolini, sponsor hastanemiz Acıbadem’de gerçekleştirilen check-up sonucunda başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.
Başantrenörümüz 1 günlük dinlenme sürecinin ardından görevine kaldığı yerden devam edecektir.
Başantrenörümüz Massimo Barbolini’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
GALATASARAY'A 2. KEZ GELMİŞTİ
61 yaşındaki Barbolini, 2012-2015 yılları arasında da sarı kırmızılı takımı çalıştırmıştı.
Barbolini Galatasaray'da: Söz vermek istemiyorum
İtalyan hoca daha sonra Pomì Casalmaggiore, Eczacıbaşı, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci, İtalya Milli Takımı ve LOVB Houston takımlarında görev yaptıktan sonra Galatasaray'a geri dönerek sözleşme imzaladı.