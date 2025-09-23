Galatasaray dünyaca ünlü transferini açıkladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımının sponsorluk anlaşmasında transfer açıklaması yapıldı.

WANG YUANYUAN GALATASARAY'DA

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Erman Toroğlu: Adam haklı

1 ARALIK'TA TAKIMA KATILACAK

Çin Kadın Voleybol Milli Takımı'nın önemli voleybolcusu ile ilgili konuşan Cibara, "Wang Yuanyuan Galatasaray'ın oyuncusudur. Kendisi 1 Aralık'ta aramıza katılacak." dedi.

Wang Yuanyuan Galatasaray'da!

WANG YUANYUAN KİMDİR?

Çin Kadın Voleybol Milli Takımı’nın başarılı orta oyuncusu Wang Yuanyuan, 14 Temmuz 1997 tarihinde Çin’in Hebei eyaletinde dünyaya geldi. 1 metre 96 santimetre boyundaki yıldız oyuncu 2015’ten beri Tianjin Bohai Bank formasını terletiyor.

Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Wang Yuanyuan, yüksek blok yeteneği ve file üzerindeki hakimiyeti sayesinde hem savunmada hem de hücumda önemli bir koz olarak ön plana çıkıyor. VNL, Asya Oyunları ve Dünya Kupası gibi üst düzey organizasyonlarda sergilediği performansla Çin’in güvenilir isimlerinden biri olan Wang artık Galatasaray’ın başarısı için ter dökecek.

Wang Yuanyuan, sadece Çin’de değil, uluslararası arenada da tanınan ve saygı duyulan bir sporcu olarak kariyerine devam ediyor. Önümüzdeki hafta 28 yaşına girecek olan Wang’ın sahip olduğu tecrübe ve fiziksel kapasite onu dünya voleybolunun önemli orta oyuncularından biri haline getirdi.

Wang, Çin Milli Takımı’yla 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyatları’nda boy gösterdi.