Erman Toroğlu: Adam haklı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve ligde 6'da 6 yaptı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, mücadeleyi Ekol TV'de değerlendirdi.

Bir hakem isyanı da 3. Lig'den geldi

''GALATASARAY 9 KİŞİ OYNADI''

Mauro Icardi ve Leroy Sane'nin etkisiz performans gösterdiğini belirten Toroğlu, ''Leroy Sane ve Icardi'nin ikisi de yoktu, Galatasaray 9 kişi oynadı. Okan Buruk, ikisini de değiştirmedi. 80'den sonra iki oyuncuya kramp girdi. Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz... Konyaspor'a karşı kramp giriyorsa hazır değilsin'' dedi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır sürprizi

''ADAM HAKLI''

Alman Milli Takım teknik direktörüne hak veren Toroğlu, ''Bana kızıyorlar. 'Icardi'ye salladın ama gol attı' diyorlar. Ceza sahasında top geldi, golü attı. O topa vurursun. İsim olarak harbiden çok iyi oyuncu ama hazır olduğu zaman. Şu anda hazır değil. Alman Milli Takım antrenörüne kızıyorlar. Adam haklı. Türkiye Ligi'nde oynayan bir oyuncuyu almıyor, işte adam haklı. Sahada 90 dakika yürüdü. Okan Buruk tahammül etti, çünkü 9 kişiyle de yeneceğini düşünüyor ama 3-1'den sonra bir panik oldu'' yorumunu yaptı.

''BARIŞ ALPER SAHADA AMA RUHU YOK''

Erman Toroğlu, son olarak ''Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi ve Barış Alper Yılmaz sahada ama ruhu yok. Kafasında başka şeyler var. Bırak artık, o işler bitti, bitmediyse de git. Ya git ya top oyna." sözleriyle Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi.